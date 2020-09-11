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Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden aşk dolu poz

Ünlü popçu Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin fotoğrafına kısa sürede beğeni yağdı.

11 Eylül 2020 Cuma 19:28
Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden aşk dolu poz
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Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden, sosyal medyayı sallayan yeni bir fotoğraf geldi. Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım’ın köpeği adına açtığı sosyal medya hesabından farklı bir köpekle fotoğrafını paylaşarak, ‘’Biraz kıskanmış olabilirim’’ notunu düştü.

Hadise’nin paylaştığı fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.


2020 yılına bomba gibi düşen aşktan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Daha önceki röportajlarında sevgilisi olduğunda asla fotoğraf paylaşmayacağını söyleyen Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk dolu karelerini peş peşe yayınlamaya devam ediyor.

 

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:28
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Anahtar Kelimeler:
HadiseKaan Yıldırım
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