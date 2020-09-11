Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden aşk dolu poz

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden, sosyal medyayı sallayan yeni bir fotoğraf geldi. Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım’ın köpeği adına açtığı sosyal medya hesabından farklı bir köpekle fotoğrafını paylaşarak, ‘’Biraz kıskanmış olabilirim’’ notunu düştü.

Hadise’nin paylaştığı fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.

2020 yılına bomba gibi düşen aşktan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Daha önceki röportajlarında sevgilisi olduğunda asla fotoğraf paylaşmayacağını söyleyen Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk dolu karelerini peş peşe yayınlamaya devam ediyor.