Hadise ve Acun Ilıcalı küs mü, aralarındaki sorun ne?

TV8 kanalında yayınlanan ve yıllardır insanların en çok sevdiği programlar arasında bulunan O Ses Türkiye, şu günlerde problemli zamanlardan geçiyor. Hadise ile Ebru Gündeş’in aralarının son günlerde bozuk olduğu ifade ediliyor. İddiaların ortaya çıkması ile beraber güzel şarkıcının O Ses Türkiye’deki kariyeri sona erebilir. Yıllardır O Ses Türkiye’de yer alan Hadise’nin Acun Ilıcalı’nın doğum gününü kutlamamış olması, başarılı şarkıcının programdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi. Bu durum Hadise’nin hayranlarının da endişelenmesine neden oldu.
Hadise dışında O Ses Türkiye’nin diğer bütün jürileri, Acun Ilıcalı’nın doğum gününü kutlamayı tercih etti. Hadise veya Acun Ilıcalı’dan iddialar ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.