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Hadise ve Acun Ilıcalı küs mü, aralarındaki sorun ne?

Hadise’nin Acun Ilıcalı’nın doğum gününü kutlamaması insanların aklına Hadise ve Acun Ilıcalı küs mü, aralarında ne sorun var? sorularını getirdi. İşte detaylar…

01 Haziran 2021 Salı 14:44
Hadise ve Acun Ilıcalı küs mü, aralarındaki sorun ne?
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TV8 kanalında yayınlanan ve yıllardır insanların en çok sevdiği programlar arasında bulunan O Ses Türkiye, şu günlerde problemli zamanlardan geçiyor. Hadise ile Ebru Gündeş’in aralarının son günlerde bozuk olduğu ifade ediliyor. İddiaların ortaya çıkması ile beraber güzel şarkıcının O Ses Türkiye’deki kariyeri sona erebilir. Yıllardır O Ses Türkiye’de yer alan Hadise’nin Acun Ilıcalı’nın doğum gününü kutlamamış olması, başarılı şarkıcının programdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi. Bu durum Hadise’nin hayranlarının da endişelenmesine neden oldu.

Acun Ilıcalı’nın doğum gününü her sene kutlayan Hadise, bu sene bunu yapmadı. Yıldız sanatçının neden Acun’un doğum gününü kutlamadığı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Doğum günü kutlama konusunda oldukça hassas olan Hadise’nin Acun ile tartıştığı ve aralarının bozuk olduğu da iddia ediliyor.

Hadise dışında O Ses Türkiye’nin diğer bütün jürileri, Acun Ilıcalı’nın doğum gününü kutlamayı tercih etti. Hadise veya Acun Ilıcalı’dan iddialar ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.


Son Güncelleme: 01.06.2021 14:44
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Anahtar Kelimeler:
HadiseAcun IlıcalıO Ses Türkiye
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