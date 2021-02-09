Hadise, üzerinde 10 bin TL taşıdı!

Ülkemizi Eurovision yarışmasında temsil eden güzel şarkıcı, yıllardır O Ses Türkiye isimli yarışmada jüri koltuğunda oturuyor. O Ses Türkiye yarışmasındaki davranışları, sempatikliği ve kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Hadise, aşk hayatıyla da gündemden hiç düşmüyor.

Kaan Yıldırım ile mutlu bir ilişkisi olan Hadise, yaşadıkları aşkla görenleri imrendiriyordu. Daha sonra bilinmeyen bir sebepten ayrılan çiftin hayranları çok üzülmüştü. Aylarca ayrı kalan çift en sonun birbirlerinin hasretine dayanamamış ve barışma kararı almıştı.

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta sevgilisi Hadise’yi yanağından kocaman öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve binlerce güzel yorum gelmişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve takipleri ile sürekli fotoğraf paylaşan Hadise, pahalı moda zevkiyle de tanınıyor. Hadise, üzerinde on binleri aşan kıyafetler taşımayı seviyor.

Aynı kıyafetle ikinci kez görüntülenemeyen Hadise, yine pahalı moda zevkiyle gündeme geldi. Hadise, Instagram uygulamasından takipçileriyle bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Hadise’nin nüde tonlarında tercih ettiği kombine çok fazla beğeni geldi. Hadise’nin kıyafetlerinin renk uyumu ve Hadise’nin kıyafetleri güzel taşımış olması çok fazla güzel tepkiye sebep oldu.

Hadise’nin üzerindeki kombinin fiyatı dudak uçuklattı. Hadise’nin üzerindeki bej rengi montun fiyatının 599 Türk Lirası olduğu öğrenildi. Şarkıcının üzerindeki nüde tonundaki elbisenin fiyatı ise bin 555 Türk Lirası’ymış. Elindeki çantasının fiyatı ise çantanın boyutunun tam tersiydi. Çantanın fiyatı 3 bin 990 Türk Lirası iken kombinin en pahalı ürünü olan ayakkabının fiyatı 4 bin 630 Türk Lirası’ymış. Hadise’nin üzerindeki kombinle nereye gittiği bilinmiyor ancak ünlü şarkıcının üzerinde 10.774 Türk Lirası taşıyor olması hayranları şok etti.