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Hadise Tik Tok’ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için 500 bin TL aldı

Ünlü şarkıcı Hadise Tik tok'ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konser için 500 bin liraya anlaştığı iddia edildi. Konserin yaklaşık 3 saat süreceği de gelen bilgiler arasında..

29 Aralık 2020 Salı 15:43
Hadise Tik Tok’ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için 500 bin TL aldı
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Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle bir süre gündemde olan ünlü şarkıcı Hadise yakalandığı korona virüs hastalığını atlatır atlatmaz kendini işine verdi.

Geçtiğimiz sezonlarda O Ses Türkiye yarışmasında juri üyeliği yapan ve ekranların sevilen yüzleri arasında bulunan Hadise bu sene yaşanan korona virüs süreci sebebiyle programın çekimlerine ara vermesi sebebiyle ekranlarda pek görünmüyor.

Kendini bu süreçte işe veren Hadise'nin yılbaşında konser için Tik Tok şirketiyle anlaştığı açıklandı. Güzel şarkıcının  3 saat sürecek olan özel konseri yılbaşı akşamında yayınlanacak Hadise'nin bu konser içinde Tik Tok şirketinden 500 bin TL aldığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcının ayrıca yılbaşı gecesi bir başka programı daha yayınlanacak. Daha önceki O ses Türkiye programı yılbaşına özel bir gecelik çekim yaptı ve güzel şarkıcının juri üyeliği yaptığı program yılbaşında TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Hadise'nin o gece ki programda giyeceği çok özel kıyafetleri yurt dışından getirtiğide iddia edilenler arasında 

 

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 15:43
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Anahtar Kelimeler:
HadiseTik Tok Konser
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