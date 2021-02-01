Geçen günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’la tekrardan ilişkiye başladığını, Yıldırım’a bir şans daha verdiğini açıklayan Hadise, makyajsız pozunu instagram hesabından paylaştı. Yeni bir akıma adım atan güzel şarkıcı, “makyajsız pazartesi” etiketiyle yapmış olduğu paylaşımla doğal güzelliğini sergiledi.
"Sen gerçek sensen güzelsin"
Daha önceleri de instagram hesabından pek çok makyajsız fotoğraflarını paylaşan Hadise, son yapmış olduğu paylaşımı yorumlara kapatması da gözlerden kaçmadı.
Son Güncelleme: 01.02.2021 19:32