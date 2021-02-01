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Hadise:" Sen gerçek sensen güzelsin"

Oyuncu Kaan Yıldırım’la tekrardan bir araya gelen Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir akımın başlamasına öncülük etti. 35 yaşında olan güzel şarkıcı, takipçilerinden makyajsız fotoğraf paylaşması çağrısını yaptı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:32
Hadise:
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Geçen günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’la tekrardan ilişkiye başladığını, Yıldırım’a bir şans daha verdiğini açıklayan Hadise, makyajsız pozunu instagram hesabından paylaştı. Yeni bir akıma adım atan güzel şarkıcı, “makyajsız pazartesi” etiketiyle yapmış olduğu paylaşımla doğal güzelliğini sergiledi.

"Sen gerçek sensen güzelsin"

Hadise, "Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin! Sen gerçek sensen güzelsin" sözleri ile takipçilerine çağrı yaptı. Koronavirüs salgını aşamasında sosyal medya alanında kendini geliştiren 35 yaşındaki şarkıcının gönderisi kısa zaman içerisinde 200 bin beğeni topladı.

Daha önceleri de instagram hesabından pek çok makyajsız fotoğraflarını paylaşan Hadise, son yapmış olduğu paylaşımı yorumlara kapatması da gözlerden kaçmadı.



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
HadiseKaan YıldırımİnstagramMakyajsız
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