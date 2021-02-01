Geçen günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’la tekrardan ilişkiye başladığını, Yıldırım’a bir şans daha verdiğini açıklayan Hadise, makyajsız pozunu instagram hesabından paylaştı. Yeni bir akıma adım atan güzel şarkıcı, “makyajsız pazartesi” etiketiyle yapmış olduğu paylaşımla doğal güzelliğini sergiledi.

"Sen gerçek sensen güzelsin"

Hadise, "Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin! Sen gerçek sensen güzelsin" sözleri ile takipçilerine çağrı yaptı. Koronavirüs salgını aşamasında sosyal medya alanında kendini geliştiren 35 yaşındaki şarkıcının gönderisi kısa zaman içerisinde 200 bin beğeni topladı.

Daha önceleri de instagram hesabından pek çok makyajsız fotoğraflarını paylaşan Hadise, son yapmış olduğu paylaşımı yorumlara kapatması da gözlerden kaçmadı.