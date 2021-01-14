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Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve iyileşen Hadise, takipçileri için çektiği videoda geçirdiği zor günleri anlattı. Ünlü şarkıcı, koronavirüse yakalandıktan sonra kendisinde anksiyete hastalığının başladığını söyledi.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:14
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
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Koronavirüse yakalanan Hadise, iyileştikten sonra takipçileri için video çekti. Ünlü şarkıcı, hastalık sürecinde yaşadığı zor günleri takipçilerine anlattı. Koronavirüs geçirdikten sonra anksiyete yaşadığını söyleyen Hadise, bu sürecin kendisi için çok zor geçtiğini söyledi.

‘’Koronayı atlattım, anksiyete kaldı’’

Ünlü şarkıcı Hadise hastalık sürecinden bahsederken yoğun baş ağrısı çektiğini, kusma ve öksürüğünün çok olduğunu söyledi. Hastalığının 5.gününde tat ve koku almamaya başlayan Hadise, kendisini en çok etkileyen şeyin korku olduğunu dile getirdi.

Hadise, hastalık endişesinden kaygı bozukluğu yaşadığını söylerken şu ifadeleri kullandı ‘’Acaba sesimi etkileyecek mi? şeklinde kafamda sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı’’ dedi.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 18:14
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Anahtar Kelimeler:
HadiseKoronavirüsAnksiyete
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