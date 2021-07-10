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Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..

Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile birlikte odluğu yönünde ortaya atılan iddialar sonrasında gözler Hadise'ye çevrilirken, Hadise cephesinden jet bir yanıt geldi. Hadise'nin Bodrum'da ünlü bir kafenin sahibi ile yeni bir aşka başladığı öne sürüldü.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:02
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
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Magazin gündemi Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel arasında yaşandığı yönünde ortaya atılan aşk iddialarıyla sarsıldı. Bu iddiaları ardından taraflar bir açıklama yapmazken tüm gözler Kaan Yıldırım'ın eski sevgilisi Hadise'ye çevrilmişti. 

Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel arasında neler olup bittiği yönünde meraklı düşünceler artarken Hadise'nin yeni bir aşka yelken açtığı yönünde bir iddia ortaya çıktı. Hadise'nin Bodrum'da bir mekanda eğlendiği sırada çekilen görüntüleri ise ortaya atılan iddiaları güçlendirdi. 

Magazin gündemi bu kez de Hadise'nin aşkıyla çalkalandı ve Hadise'nin kafe sahibi Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı çok fazla konuşuldu. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Bodrum'da bulunan bir mekanda eğlendikleri sırada çekilmiş olan görüntüleri yayınlanırken güzel şarkıcıyla Dinçerler'in eğlendikleri mekana el ele geldiği öne sürüldü.


Son Güncelleme: 10.07.2021 10:02
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet DinçerlerÇağla ŞikelKaan YıldırımHadise
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