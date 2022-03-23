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Hadise Çalışanlara Sözleşme İmzalattı! Nişanda Gizlilik İhlali! Takılan Takıları Duyunca Şok Olacaksınız!

Gündemin en bomba isimleri arasında yer alan Hadise. çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalattı. O sözleşmenin içeriği merak konusu olurken damat Mehmet Dinçerler'in nişanda Hadise'ye ne kadar takı taktığı ise oldukça merak edildi. İşte detaylar...

23 Mart 2022 Çarşamba 13:01
Hadise Çalışanlara Sözleşme İmzalattı! Nişanda Gizlilik İhlali! Takılan Takıları Duyunca Şok Olacaksınız!
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Gündemin en bomba isimleri arasında yer alan Hadise. çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalattı. O sözleşmenin içeriği merak konusu olurken damat Mehmet Dinçerler'in nişanda Hadise'ye ne kadar takı taktığı ise oldukça merak edildi. İşte detaylar...

Sosyal medya gündeminden inmeyen isim Hadise geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almış ve yüzüğü olay olmuştu. Gloria cafe zincirlerinin sahibi olan Mehmet Dinçerler'le oldukça güzel bir ilişkiye başlayan Hadise evlilik teklifini kabul etmiş ve yüzüğünün fiyatıyla gündemde bomba etkisi yaratmıştı. O yüzükten sonra şimdi de nişanda takılan takılar olay oldu. İşte o haberin detayları...

Başarılı şarkıcı Hadise önce Ebru Gündeş'in eski eşi Rıza Zarrab'le gündeme damga vurmuş ve hakkında ortaya atılan iddialar Hadise'yıi yıprtana uzun soluklu bir dönemin de başlangıcı olmuştu. Bu dönem içinde eski sevgilisinden de ayrılan Hadise Mehmet Dinçerler'le tanışmış ve ikili evlilik kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin annesi yurt dışından Türkiye'ye geldi. Mehmet Dinçerler'in ailesi ile kız isteme olacağı söylenen Hadise annesini yurt dışından getirtmişti. O nişanın detayları gizli kalsın istedi. Çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalatan Hadise'ye takılan takılar olay oldu.

Gizlilik Sözleşmesi İmzalattı!

Güzel popçu Hadise'ye evlilik teklfiinde 3 milyon TL.'lik yüzükle sosyal medyada olan Mehmet Dinçerler'in şirketin ortağı olan amcasının avukatı ''40 Bin dolarlık yüüzk alacağına burcunu ödesin'' açıklaması yapmış ve açıklama yüzüğün kasaya kapatılmasına neden olmuştu. Mehmet Dinçerler'in geçtiğimiz hafta Göktürk'te ki evinde evliliğe ilk adımı atan ünlü popçu Hadise bu nişanın gizliliğine büyük ölçüde önem verdi. Nişanda çalışacak olan tüm görevlilere gizlilik sözleşmesi imzalatan Hadise her detayın gizli kalmasını istedi. 

Gizlilik sözleşmesinin ardından pek çok kişi nişanda Hadise'ye takılan takıları merak etti. Sadece evlilik teklifi yüzüğü 3 milyon TL. olan Hadise'nin nişanında kesenin ağzının açıldığı söylendi. Başarılı şarkıcı Hadise'nin ise Mehmet Dinçerler'in ailesinin gönlünü çoktan fethettiği söyleniyor. Düğünün de yaz aylarında olması beklenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti düğün hazırlıklarına devam ediyor.

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