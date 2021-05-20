İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım

Son günlerde başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile olan aşkıyla sık sık gündeme gelen Hadise, şimdi de Eurovision ile alakalı yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Başarılı şarkıcı Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki?" sözleri sosyal medya gündeminde trend oldu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:32
Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım
Takip Et:

Ünlü ve başarılı şarkıcı Hadise, uzun zamandır anne ve babasını göremediği için bayram ziyareti vesilesi ile annesi Gülnihal Açıkgöz ve babası Hasan Açıkgöz’ü ziyaret etmeye doğduğu şehir Belçika’ya gitti.

Başarılı sanatçı büyüdüğü şehirde, ailesinin evinde annesi, babası ve kardeşleri ile keyifli zamanlar geçirdi. Hadise bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Hadise’den Eurovision’da yarışırım yanıtı

Bunların yanı sıra Hadise, Belçika’da katıldığı bir radyo programında şu açıklaması ile gündem oldu. İşte Hadise’nin programda dile getirdiği sözler:

"Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" 

Hadise’nin yaptığı açıklamalar sosyal medyada bazı kesim tarafından tepki görürken bazı kesimler takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hadise, 2009 senesinde Türkiye adına 54. Eurovision Şarkı Yarışması’na katılarak “Düm Tek Tek” şarkısı ile 177 puan ile 4. olmuştu.

“Ayrıldılar” iddiaları

Kaan Yıldırım ve Hadise’nin geçtiğimiz sene başlayan ilişkisi oldukça gündem olmuştu. Lakin geçtiğimiz günlerde çiftin ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 17:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HadiseEurovisionSosyalmedya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi
İbrahim Kutluay Döner Kuruğunda Görüntülendi
İbrahim Kutluay Döner Kuruğunda Görüntülendi
Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi
Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu
Burcu Esmersoy altı saatte 400 bin TL kazandı!
Burcu Esmersoy altı saatte 400 bin TL kazandı!
Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşk Çiçeğim şarkısını söyleyen sanatçı hakkında bilgiler
Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşk Çiçeğim şarkısını söyleyen sanatçı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 20 Mayıs 2021 Perşembe
Anneler 150. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Anneler 149. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT 1
Beni Bırakma 610.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Masum 424. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Müge Anlı 20 Mayıs Perşembe canlı yayın izle! ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça HD izle! Müge Anlı son bölüm tekrarı izle!
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Teşkilat dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Dizi final tarihi açıklandı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda Çağlayan karakterine Nazan Kesal hayat veriyor
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Evde cilt bakımı için doğal maskeler ve tarifleri 2021
A101'de satılacak Piranha tablet nasıl, alınır mı?
Masum 425.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Ali Koç'dan Başkanlık Açıklaması
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kanunsuz Topraklar karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu
21 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Mayıs Cuma at yarışı programı
Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.