Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım

Ünlü ve başarılı şarkıcı Hadise, uzun zamandır anne ve babasını göremediği için bayram ziyareti vesilesi ile annesi Gülnihal Açıkgöz ve babası Hasan Açıkgöz’ü ziyaret etmeye doğduğu şehir Belçika’ya gitti.

Başarılı sanatçı büyüdüğü şehirde, ailesinin evinde annesi, babası ve kardeşleri ile keyifli zamanlar geçirdi. Hadise bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Hadise’den Eurovision’da yarışırım yanıtı

Bunların yanı sıra Hadise, Belçika’da katıldığı bir radyo programında şu açıklaması ile gündem oldu. İşte Hadise’nin programda dile getirdiği sözler:

"Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi"

Hadise’nin yaptığı açıklamalar sosyal medyada bazı kesim tarafından tepki görürken bazı kesimler takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hadise, 2009 senesinde Türkiye adına 54. Eurovision Şarkı Yarışması’na katılarak “Düm Tek Tek” şarkısı ile 177 puan ile 4. olmuştu.

“Ayrıldılar” iddiaları

Kaan Yıldırım ve Hadise’nin geçtiğimiz sene başlayan ilişkisi oldukça gündem olmuştu. Lakin geçtiğimiz günlerde çiftin ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.