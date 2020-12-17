Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı

DENSA Holding'in Yönetim Kurulunun Başkan Yardımcığı görevinde bulunan iş insanı Hacı Sabancı, dünyaca ünlü bir markanın 700 adet ürettiği bir saatten satın aldı. Sabancı'nın bu özel tasarın saati sosyal medyanın gündemine otururken saatin fiyatını duyanların dudakları uçukladı.

Saat koleksiyonerlerinin bile hayran bırakan 'Patek Philippe' markasının Nautilus Platinum 40th Anniversary modeline sahip bu özel saate tam 3 milyon 145 bin lira ödeyen Hacı Sabancı'nın, Nautilus modelinin 2016 yılında 40'ncı yılını kutlamak için üretilen özel tasarım olduğu için aldığı belirttildi.