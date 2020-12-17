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Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı

Dünyaca ünlü bir saat markasının ürettiği ve sadece 700 kişide olan bir tasarım saatten satın alan Hacı Sabancı'nın alışverişi koleksiyonerleri bile hayran bıraktı. Fiyatı dudak uçuklatan saat sosyal medyanın gündeminde çok fazla konuşuldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:54
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı
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DENSA Holding'in Yönetim Kurulunun Başkan Yardımcığı görevinde bulunan iş insanı Hacı Sabancı, dünyaca ünlü bir markanın 700 adet ürettiği bir saatten satın aldı. Sabancı'nın bu özel tasarın saati sosyal medyanın gündemine otururken saatin fiyatını duyanların dudakları uçukladı.

Saat koleksiyonerlerinin bile hayran bırakan 'Patek Philippe' markasının Nautilus Platinum 40th Anniversary modeline sahip bu özel saate tam 3 milyon 145 bin lira ödeyen Hacı Sabancı'nın, Nautilus modelinin 2016 yılında 40'ncı yılını kutlamak için üretilen özel tasarım olduğu için aldığı belirttildi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:54
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Anahtar Kelimeler:
Hacı SabancıSaatiözel Tasarım Saati
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