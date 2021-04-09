Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı gün saymaya başladı! Sosyete yılın düğününe hazırlanıyor..

Geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, 4 ay sonra muratlarına ermek için gün saymaya başladı. Düğün hazırlıklarını gizlilik içinde yürüten çiftin vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle çok büyük bir düğün yapmayacakları öğrenilirken pandemiden dolayı bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacakları bildirildi.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, evlenme kararı aldıktan sonra magazin gündeminin en çok konuşulan çiftleri arasında yerlerini alırken evde oturdukları sırada Sabancı'dan evlilik teklifinin kabul eden Nazlı Kayı, 'Evet' cevabı bir süre gündemde kalmıştı.

Aile arasında nişan yaparak evliliğe ilk adımı atan sosyetenin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, düğün tarihlerini de belirleyerek 26 Ağustos'a nikah günü aldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift düğün hazırlıklarını da gizli de gizliye yapıyor. Arzu ve Ömer Sabancı'nın Kanlıca'da bulunan dev yalısında birbirlerine "evet" diyecek olan çiftin sonrasında balayı tatiline gitmeyi planladıkları öğrenildi.