Gwyneth Paltrow'un yaş gününde verdiği çıplak poz olay oldu

Dünyaca ünlü amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow geçtiğimiz gün 48. yaşına girdi.

Yeni yaşını kutlayan ünlü oyuncu ınstagramda yaş gününe özel yapmış olduğu paylaşım ile gündeme geldi.Yeni doğmuş gibi çırılçıplak poz veren yorumada gönderme yapan Gwyneth Paltrow bu pozu kısa süre içinde sanal alemde olay oldu.

Yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan Paltrow'un 48. yaşına özel verdiği çırılçıplak pozu kısa süre içinde binlerce beğeni etkileşim aldı.Paltrow'un bu özel paylaşımın bir ünlü isimden beğeni ve doğum günü kutlama mesajları geldi.

Ayrıca güzel oyuncunun 15 yaşıdaki kızıda bu resmine ANNE yorumu yaparak göndermede bulundu.

İşte Gwyneth Paltrow'un sanal alemde olay olan o pozu ;