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Güzelliği ile büyüleyen Hollywood yıldızı Angelina Jolie Hakkında bilmediğiniz 10 şey

Oyunculuğu, yardımseverliği ve güzelliği ile her zaman adından söz ettiren Angelina Jolie, geçmiş yıllarda bilindiğinden daha farklı bir yaşam sürdürdüğü ortaya çıktı. Angelina Jolie hakkında şok eden bilmediğiniz 10 şeyi yazımızda kaleme aldık.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:29
Güzelliği ile büyüleyen Hollywood yıldızı Angelina Jolie Hakkında bilmediğiniz 10 şey
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Güzelliği ile büyüleyen Hollywood yıldızı Angelina Jolie, hem oyunculuğuyla hem de yardımsever kişiliği ile sık sık gündemde yer buluyor. Etkileyici gözleri ve dudakları ile mest eden Jolie, gençlik yıllarında şu andaki zarifliğinden farklı bir durumdaydı. Brad Pitt ile evlenmeden önce, sevgilileri ile yaptığı çılgın hareketler dikkat çekiyordu. İşte Angelina Jolie hakkında bilinmeyen 10 gerçek..

  1. Angelina Jolie, bilinenin aksine ABD’li değil Fransızdır. Kökenlerine bakıldığında ise Alman, Hollanda, İngiliz ve Slovakya genleri taşımaktadır.
  2. Angelina Jolie’nin kendisi için üretilen bıçak koleksiyonu bulunuyordu ve bu bıçaklarla kendine zarar vererek keyif alıyordu.
  3. Angelina Jolie’nin geçmiş zamanlarında eşcinsel ilişkileri oldu.
  4. Angelina Jolie’nin pilotluk lisansı ve Cirrus Sr22 model özel uçağı vardır.
  5. Ergenlik sürecini olaylı geçiren Jolie, 14 yaşında okuldan atıldı. Saçlarını mora boyatarak erkek arkadaşı ile birlikte yaşamaya başladı.
  6. Babası ile hiçbir zaman yıldızı barışmayan Jolie, soyadından babasını çıkarttı.
  7. İlk evliliğini küçük yaşlarda yapan Jolie, Johnny Lee Miller ile evlenirken gelinlik yerine Miller’ın kendi kanıyla üzerine adını yazdığı tişörtü giymeyi tercih etti.
  8. Angelina Jolie, ikinci evliliğini kendinden yaşça büyük olan Billy Bob Thonton ile yaptı. Bir önceki evliliğinden esinlenerek, bu kez de törenlerinde birbirlerinin kanının bulunduğu kolye taktılar.
  9. Angelina Jolie, Brad Pitt ile adı ilk anıldığı zaman iddiaları reddederek ‘Evli bir adamla ilişki yaşamak affedebileceğim bir şey değil. Zaten kendi karısını aldatan bir adama ilgi duyamam’ demişti.
  10. Angelina Jolie, Brad Pitt ile eşinin boşanmasına neden olduktan sonra imajını yenilemek için yardım sever bir kişiliğe büründü. Basının iddialarına göre çocuk evlat edinme, birleşmiş milletler elçiliği gibi hareketleri planlayarak yaptılar.


Son Güncelleme: 08.08.2020 15:29
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