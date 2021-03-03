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Güzel YouTuber Tana Mongeau gece gezmesinde

Son dönemlerin ünlü ve güzel YouTuber'ı Tana Mongeau, manken arkadaşı ile bir mekanda yemek yedikten sonra mekandan çıkarken basın mensuplarına yakalandı. Kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken YouTuber basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:55
Güzel YouTuber Tana Mongeau gece gezmesinde
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ABD'li güzel YouTuber Tana Mongeau gece gezmelerinde basın mensuplarına yakalandı. Manken arkadaşı Josie Canseco ile Los Angeles'ta bir mekanda yemek yiyen ünlü Youtuber, mekan çıkışında basın mensuplarının flaşlarıyla şaşkınlığa uğrarken sonrasında basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi.

22 yaşındaki YouTuber'ın kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı. Siyahlar içinde olan Mongeau giydiği siyah büstiyere uyumlu siyah yanları açık şeritli pantolonu eşlik etti. 

Youtube'da 5.5 milyon takipçiye sahip olan Tana, mekan çıkışında sevenleri tarafından küçük bir jest ile karşılaştı. Hayranları tarafından güzel YouTuber'a kırmızı güller verildi. Keyfi yerinde olan Youtuber bu küçük jest ile neşesine neşe kattı. 

"Çıplak Fotoğraf Göndereceğim"

ABD Başkanlık seçimleri sırasında desteklediği Biden için güzel YouTuber'dan iddialı paylaşımlar gelmişti. TikTok uygulamasından yaptığı açıklamada oyunu Biden'a verdiğini kanıtlayan takipçilerine bedava çıplak fotoğraf göndereceğini söylemişti. Bu durum üzerine Mongeau'ya 100.000'den fazla kişi tarafından mesaj geldiğini belirtmişti. 

 

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:55
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