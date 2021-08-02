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Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!

Güzel sunucu Esra Erol yaptığı programla birçok kişinin derdine deva oluyor ve seyircilerin isteklerini yerine getiriyor. Ancak bu sefer durum tersine döndü ve güzel sunucu yaptığı paylaşımla takipçilerinden bir istekte bulundu. İşte Esra Erol’un o paylaşımı…

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:01
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
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Sunduğu evlilik programları ile tanıdığımız Esra Erol, evlilik programlarının yasaklanması sonrasında programın adını “Esra Erol programı”yla değiştirerek yeni bir formatla ekranda sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Evlilik programlarının yasaklanması sonrasında, Müge Anlı gibi reality Show sunmaya başlayan Erol, bu yeni formatıyla da büyük bir başarı elde etti.

Sezonu başarıyla bitiren Esra Erol tatil keyfi yapıyor

Geçtiğimiz sezonun reyting yarışlarında Esra Erol ile Müge Anlı yer alıyordu. Başarılı iki sunucu sezon finaliyle ekranlara ara verdiler. Programı final yapan Esra Erol ise ailesi ile tatile çıkarak tüm sezonun yorgunluğunu atmaya başladı.

Esra Erol’un takipçilerinden bir isteği var

Güzel sunucu Esra Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden bir istekte bulundu. Koronavirüs aşısının ikinci dozunu olan güzel sunucu, aşı sonrası yaptığı paylaşımla takipçilerine seslenerek herkesin duyarlı olmasını ve aşılarını yaptırmalarını istedi.

 


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
Esra ErolEsra Erol Aşı Paylaşımı
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