Güzel oyuncu Gonca Vuslateri’nin estetiksiz hali olay oldu.

13 Aralık 2020 Pazar 20:57
Son zamanlarda ekranlarda sıkça gördüğümüz Gonca Vuslateri, oyunculuğu ve aşk hayatıyla magazinin dünyasının önemli isimlerinden. Bursa’da doğan Vuslateri, annesi ile babası boşandıktan sonra annesiyle birlikte İstanbul’a taşındı.
Çocukluktan beri oyuncu olmak isteyen Vuslateri, liseyi bitirdikten sonra, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Ruhsar adlı dizisiyle televizyon sektörüne adım atan Vuslateri’nin estetik
siz hali de gündeme oturdu.
Son Güncelleme: 13.12.2020 20:57
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