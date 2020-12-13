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Güzel oyuncu Gonca Vuslateri’nin estetiksiz hali olay oldu.

Türkiye’nin en güzel oyunculardan biri olan Gonca Vuslateri’nin estetiksiz hali şok yarattı. Estetiksiz hallerinin ortaya çıkmasıyla magazin gündemine oturdu. İşte Gonca Vuslateri’nin son hali.

13 Aralık 2020 Pazar 20:57
Güzel oyuncu Gonca Vuslateri’nin estetiksiz hali olay oldu.
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Son zamanlarda ekranlarda sıkça gördüğümüz Gonca Vuslateri, oyunculuğu ve aşk hayatıyla magazinin dünyasının önemli isimlerinden. Bursa’da doğan Vuslateri, annesi ile babası boşandıktan sonra annesiyle birlikte İstanbul’a taşındı.

Çocukluktan beri oyuncu olmak isteyen Vuslateri, liseyi bitirdikten sonra, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Ruhsar adlı dizisiyle televizyon sektörüne adım atan Vuslateri’nin estetiksiz hali de gündeme oturdu.



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:57
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Anahtar Kelimeler:
Gonca VuslateriOyuncuEstetik
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