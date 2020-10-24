Güzel oyuncu Eda Ece'nin en çok beğendiği erkekler kim? Eda Ece beğendiği erkekleri sıraladı!

Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Eda Ece sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında soruları cevapladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında takipçilerinin sorduğu sorulara içtenlikle cevap veren güzel oyuncunun hayran kitlesi git gide artmaktadır. Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Eda Ece Türkiye’de en beğendiği erkeklerin isimlerini verdi. Peki güzel oyuncumuzun en beğendiği erkekler kim?
İşte Eda Ece’nin En Beğendiği Erkeklerin İsimleri
KIVANÇ TATLITUĞ
HALİT ERGENÇ
ÇAĞATAY ULUSOY
TANER ÖLMEZ
KEREM BÜRSİN
Son Güncelleme: 24.10.2020 17:22