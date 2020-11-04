Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Onur Bay'ı öpücüklere boğdu!

Bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen İstanbullu Gelin dizisinin İpek’i Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Onur Bay ile görüldü.

Kısa süre önce Ceyhun Mengiroğlu ile 5 senedir devam eden ilişkisini sonlandıran Dilara Aksüyek eski aşkını çabuk unuttu. Geçtiğimiz gün Cihangir’deki bir mekanda Onur Bay ile birlikte görülen Aksüyek’in tüm gece boyunca genç oyuncuyu öpücüklere boğduğuna tanıklık edildi. 33 yaşındaki Aksüyek’in kendinden 9 yaş küçük yeni aşkı Onur Bay ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada oldukça hızlı bir şekilde yayıldı. İşte o fotoğraflar…