Güzel oyuncu Demet Özdemir'in estetiksiz hali gündem oldu!

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan güzel oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizilerin yakaladığı başarılarla ve aşk hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Bugünlerde şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan güzel oyuncunun sosyal medyada estetiksiz hali gündem oldu.
Mutlu bir birliktelik yaşıyorlar
Estetiksiz hali gündem oldu
Güzel oyuncu Demet Özdemir’in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, güzel oyuncunun yüzünün eskiye göre şimdi daha ince olduğunu ve geçirdiği estetik operasyonları konuşmaya başladı.
Son Güncelleme: 26.07.2021 21:30