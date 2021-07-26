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Güzel oyuncu Demet Özdemir'in estetiksiz hali gündem oldu!

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik yaşayan güzel oyuncu Demet Özdemir'in estetiksiz hali gündem oldu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:30
Güzel oyuncu Demet Özdemir'in estetiksiz hali gündem oldu!
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Son dönemin popüler isimlerinden biri olan güzel oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizilerin yakaladığı başarılarla ve aşk hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Bugünlerde şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan güzel oyuncunun sosyal medyada estetiksiz hali gündem oldu.

Mutlu bir birliktelik yaşıyorlar

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, aşklarını ilk zamanlarda saklasalar da son dönemde birlikteliklerini açıklayarak birbirlerini hiç yalnız bırakmıyorlar. Ünlü çift magazinin gündeminden hiç düşmezken bu kez de güzel oyuncu Demet Özdemir’in estetiksiz hali konuşulmaya başladı.

Estetiksiz hali gündem oldu

Güzel oyuncu Demet Özdemir’in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, güzel oyuncunun yüzünün eskiye göre şimdi daha ince olduğunu ve geçirdiği estetik operasyonları konuşmaya başladı.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan KoçEstetiksiz HaliDemet Özdemir
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