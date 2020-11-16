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Güzel oyuncu Cansu Taşkın kimdir?

Cansu Taşkın son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çarpıcı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun takipçileri Cansu Taşkın kimdir sorusunun yanıtını internet üzerinden arıyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi 18:30
Güzel oyuncu Cansu Taşkın kimdir?
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Başarılı oyuncu Cansu Taşkın son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çarpıcı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, sosyal medya fotoğraflarının yanı sıra boy gösterdiği filmlerdeki başarısından ötürü de övgüleri topluyor. Başarılı oyuncunun takipçileri Cansu Taşkın kimdir sorusunun yanıtını intenet üzerinden arıyor.

Cansu Taşkın Kimdir?


15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu Cansu Taşkın, lise mezunudur. Aynı zamanda besteci Metin Özülkü’nün de yeğenidir. İlk kez henüz 16 yaşındayken İzmir Fuarı podyumunda boy gösterdi. 17 yaşındayken dünya modellik yarışmasında dördüncü oldu. 2011 yılında ise Best Model Of Turkey yarışmasına çıktı ancak burada derece kazanamadı. 2012 yılında yapılan Idol Of Models yarışmasında ikincilik elde etti. 2010 yılında ise sansasyonel dizi Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde rol aldı. 2013 yılında da Qüfür adlı filmde boy göstererek sinemaya adım attı.

Güzel oyuncu 1.82 boyunda olup 53 kilodur. Vücut ölçüleri ise 90-59-91 olarak biliniyor.



Son Güncelleme: 16.11.2020 18:30
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Anahtar Kelimeler:
Cansu TaşkınModel
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