Güzel model Demi Rose'un mutfak tezgahı üzerinde verdiği poz sosyal medyayı salladı!

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündemde devamlı yer alan Demi Rose şaşırtmadı. Göğüslerini ortaya çıkaran çiçekli dar elbisesi ile poz veren modelin fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

25 yaşında olan güzel modelin mutfak tezgahı üzerinde verdiği poz, 16,1 milyon beğeni aldı.

1950’li yılları andıran bir kombin ile takipçileri karşısına çıkan Demi Rose, kombini sade makyajı ile süsledi.

Kovid-19 salgınıyla beraber artan dijital satışlar ile beraber Demi Rose’un markalar ile iş birliği daha da arttı. İç çamaşırı ve giyim markaları ile ortak iş birliğine giden Demi Rose, son zamanlarda reklamlı gönderi sayısı bir epey artış gösterdi.