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Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi

Ünlü oyuncu Gupse Özay yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Yaptığı mizahlar ile hayranlarını kendine güldüren Özay komedilerine devam ediyor. İnstagram hesabından ağaca çıktığı fotoğrafı paylaşarak yorumlara neden olan Özay’a ilk yorum Gülse Birsel’den geldi. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:24
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi
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Birçok sinema filminde bulunan Gupse Özay yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Görümce, Eltilerin Savaşı ve Deliha gibi filmler de yer alarak sevenleri ile buluştu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafları ile gündeme gelen Özay hayranlarını güldürmeyi unutmuyor.

Aşk hayatı ile bir zamanlar gündeme gelen Gupse Özay  geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Barış Arduç ile ilişki yaşayan Özay evlilik ile aşklarını taçlandırdı. Gündem de yerini alan Özay sosyal medya da ağaca çıkaran fotoğraf paylaştı. Paylaşımının altına yazdığı not herkesi güldürdü. ‘Ağaç gördüm mü tırmanırım; salıncak budum mu sallanırım. Bunu bilin..’ yazarak sevenlerine kahkaha attırdı.

Gülse Birsel’den güldüren yorum

Gupse Özay ile yakın arkadaş olan Gülse Birsel yapılan paylaşıma sessiz kalmadı. ‘’Elalemin eriğini kayısısını çalma’’ diyen Birsel yorumu kısa sürede yoğun ilgi gördü.


Son Güncelleme: 20.05.2021 12:24
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Anahtar Kelimeler:
KomediMizahOyuncu
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