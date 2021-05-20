Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi

Birçok sinema filminde bulunan Gupse Özay yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Görümce, Eltilerin Savaşı ve Deliha gibi filmler de yer alarak sevenleri ile buluştu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafları ile gündeme gelen Özay hayranlarını güldürmeyi unutmuyor.

Aşk hayatı ile bir zamanlar gündeme gelen Gupse Özay geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Barış Arduç ile ilişki yaşayan Özay evlilik ile aşklarını taçlandırdı. Gündem de yerini alan Özay sosyal medya da ağaca çıkaran fotoğraf paylaştı. Paylaşımının altına yazdığı not herkesi güldürdü. ‘Ağaç gördüm mü tırmanırım; salıncak budum mu sallanırım. Bunu bilin..’ yazarak sevenlerine kahkaha attırdı.

Gülse Birsel’den güldüren yorum

Gupse Özay ile yakın arkadaş olan Gülse Birsel yapılan paylaşıma sessiz kalmadı. ‘’Elalemin eriğini kayısısını çalma’’ diyen Birsel yorumu kısa sürede yoğun ilgi gördü.