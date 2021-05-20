Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi

Birçok sinema filminde bulunan Gupse Özay yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Görümce, Eltilerin Savaşı ve Deliha gibi filmler de yer alarak sevenleri ile buluştu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafları ile gündeme gelen Özay hayranlarını güldürmeyi unutmuyor.
Gülse Birsel’den güldüren yorum
Gupse Özay ile yakın arkadaş olan Gülse Birsel yapılan paylaşıma sessiz kalmadı. ‘’Elalemin eriğini kayısısını çalma’’ diyen Birsel yorumu kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Son Güncelleme: 20.05.2021 12:24