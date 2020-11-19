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Gupse Özay-Barış Arduç çifti, soruları yanıtsız bıraktı!

Tophane-i Amire'deki sergiye giden ünlü oyuncular Gupse Özay ile Barış Arduç, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken konuşmak istemediler.

19 Kasım 2020 Perşembe 20:44
Gupse Özay-Barış Arduç çifti, soruları yanıtsız bıraktı!
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BASE 2020 sergisini gezmek için Tophane’ye gelen ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin ısrarla sordukları sorularına rağmen konuşmak istemedi. Ünlü çift başka zaman konuşalım diyerek sergiden el ele ayrılırken soruları yanıtsız bıraktılar.


6 yıllık birlikteliklerini ani bir karar ile Temmuz ayında sade bir nikâhla birleştiren çift için daha önce Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti ile Kapadokya'ya ziyaret düzenleyen ikili için bebek bekledikleri yönünde haberler çıkmış ünlü çift bu haberleri yalanlamıştı.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan ve konuşmak istemediklerini belirten çift  sergiyi gezmeye geldiklerini ,bugün değil başka zaman konuşmak istediklerini belirterek Tophaneden el ele ayrıldılar.



Son Güncelleme: 19.11.2020 20:44
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Anahtar Kelimeler:
Gupse Özay-Barış ArduçMüze Gzisi
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