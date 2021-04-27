Günlerdir yoğun bakımda! Hakan Altun’un son durumu hakkında yeni gelişme..

TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Şarkılar Bizi Söyler' isimli programın çekimlerine katılan ünlü şarkıcı Hakan Altun, çekimlere başlamadan rahatsızlandı. Ekip arkadaşlarına sırtının ağrıdığını ve doktora gitmek istediğini söylediği öğrenilen Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen ilk müdahalede beyin damarlarının birinde bir sorun yaşandığı ve yaşanan dolaşım bozukluğu nedeniyle tedavisinin yoğun bakımda yapılmasında karar verildi.

2007 yılında beyin ameliyatı geçiren Hakan Altun'un beyninin sağ tarafından iyi huylu olduğu belirlenen bir tümör alınmıştı. Beyin ameliyatına giren doktoru tarafından kontrol altına alınan ünlü şarkıcının 5 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası sağlık durumu hakkında yeni bilgiler geldi. 48 yaşındaki sanatçının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, beyin damarlarının bir tanesinde küçük çapta bir tıkanma yaşandığı be onunda açılarak sağlığına kavuşturulduğunu söyledi. Altun'un doktor ayrıca ünlü sanatçının taburcu edileceğini de belirtti.