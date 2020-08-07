Günay Musayeva fit görüntüsüyle dikkat çekti

Güzel model Günay Musayeva, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Bu olaydan sonra Nişantaşı sokaklarında kameralara yakalanan Günay Musayeva, bu konuyla alakalı detay vermekten kaçındı. Spor salonundan yeni çıkan güzel model, fit görüntüsüyle adeta düşman çatlattı. 34 yaşındaki başarılı model özel hayatıyla alakalı yorum yapmaktan kaçındı. Taha Tatlıcı ile birlikte olan ve bıçaklı bir şekilde kavga eden Günay Musayeva, ayrılık kararı almıştı.
Son Güncelleme: 07.08.2020 16:48