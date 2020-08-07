Günay Musayeva fit görüntüsüyle dikkat çekti

Başarılı model Günay Musayeva, bir önceki gün Nişantaşı sokaklarında dolaşırken kameralara yakalandı. Muhabirlerin sorduğu sorulara kaçamak yanıtlar veren güzel model, özel hayatıyla ilgili olan soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Günay Musayeva, ‘’Hayatıma kimseyi sokmuyorum. Şu an böyle iyiyim. Odaklandığım tek şey işim ve oğlum. Oğlumun eğitimi için uğraşıyoruz’’ dedi.

Güzel model Günay Musayeva, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Bu olaydan sonra Nişantaşı sokaklarında kameralara yakalanan Günay Musayeva, bu konuyla alakalı detay vermekten kaçındı. Spor salonundan yeni çıkan güzel model, fit görüntüsüyle adeta düşman çatlattı. 34 yaşındaki başarılı model özel hayatıyla alakalı yorum yapmaktan kaçındı. Taha Tatlıcı ile birlikte olan ve bıçaklı bir şekilde kavga eden Günay Musayeva, ayrılık kararı almıştı.