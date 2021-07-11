Gülşen'in sahne kıyafetine Erol Köse'den eleştiri:

Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir ara sonrasında Alaçatı'da hayranlarıyla bir araya geldi. Ancak şarkıcının, giydiği sahne kıyafeti konseri gölgesinde bıraktı.

Transparan pantolonuyla konsere çıkan ünlü şarkıcının sahnedeki tarzı, kısa süre içerisinde sosyal medya üzerinde damgasını vurdu. Pantolonda yer alan siyah iç çamaşırı detayı ile dikkatleri toplayan Gülşen'in tarzı Erol Köse'nin radarına takıldı.

Erol Köse, Alaçatı’da sahneye çıkan Gülşen’in kıyafetiyle alakalı ‘Maske mühim tabii! Nereye takılacağı da!’ ifadelerini kullandı.

Gülşen’in konserde giymiş olduğu kıyafete "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek? Seyirciye saygısı yok!", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" şeklinde yorumlarda bulunuldu.

Erol Köse ve Gülşen bir zamanlar büyük aşka tutulmuş ve magazin gündeminde itiraflar havada uçuşmuştu.