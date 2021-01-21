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Gülşen, 20 bavulla İspanya'ya gitti

Daha önce İspanya'dan ev alan Gülşen, oğlu Azur Benan'ın eğitimi için İspanya'ya geri dönme kararı aldı. Ünlü şarkıcı Gülşen, İspanya'ya yanında 20 bavul götürdü.

21 Ocak 2021 Perşembe 18:01
Gülşen, 20 bavulla İspanya'ya gitti
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Bir süredir işleri için Türkiye’de bulunan Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu çocukları Azur Benan’ın okulunun açılması sebebiyle İspanya’ya geri dönme kararı aldılar. Çift, İspanya’nın kuzeyinde yer alan Costa Brava bölgesinde 4milyon dolara 15 odalı ve 3 katlı ev satın almışlardı.

20 bavul ile İspanya’ya döndü

Zorlu Center’da bulunan iki dairesini kiraya veren Gülşen, Türkiye’de otelde kalmıştı. 4 yaşındaki oğlu Azur Benan’ın eğitimi için İspanya’da yaşamay başlayan çift Türkiye’de bulunan eşyalrının bir kısmını depoya kaldırttı.

Kalan eşyalarını 20 bavulla yanında götürerek İspanya’ya döndü. Çift, İspanya’da satın aldıkları evi 1.5milyon TL’ye dekorasyon yaptırmıştı.



Son Güncelleme: 21.01.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
GülşenOzan çolakoğluİspanya
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