Gülşen, 20 bavulla İspanya'ya gitti

Bir süredir işleri için Türkiye’de bulunan Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu çocukları Azur Benan’ın okulunun açılması sebebiyle İspanya’ya geri dönme kararı aldılar. Çift, İspanya’nın kuzeyinde yer alan Costa Brava bölgesinde 4milyon dolara 15 odalı ve 3 katlı ev satın almışlardı.
20 bavul ile İspanya’ya döndü
Zorlu Center’da bulunan iki dairesini kiraya veren Gülşen, Türkiye’de otelde kalmıştı. 4 yaşındaki oğlu Azur Benan’ın eğitimi için İspanya’da yaşamay başlayan çift Türkiye’de bulunan eşyalrının bir kısmını depoya kaldırttı.
Son Güncelleme: 21.01.2021 18:01