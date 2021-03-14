Gülse Birsel evli mi? Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir?

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yazdığı ve oynadığı rollerle dikkatleri çekiyor. Kadın senaristlerin az olmasına karşın kendisini kabul ettirmiş biri olarak adını tüm Türkiye’ye duyurmuş olan Gülse Birsel’in kendisinden 11 yaş küçük Murat Birsel ile evli olduğu gündem oldu.
Evli olduğu dahi bilinmeyen Gülse Birsel’in 20 yıldır Murat Birsel ile evli olduğu sosyal medyada gündem oldu. Murat Gürsel, 1960 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Murat Birsel, 1980 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde muhabir olarak çalışmaya başlamış ardından Rapor Gazetesi’nde Dış Haberler Müdürü olarak görev yapmıştır.
Murat Birsel, 1999 yılında ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel ile dünya evine girmiş ve halen evliliği devam etmektedir.