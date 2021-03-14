Gülse Birsel evli mi? Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir?

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yazdığı ve oynadığı rollerle dikkatleri çekiyor. Kadın senaristlerin az olmasına karşın kendisini kabul ettirmiş biri olarak adını tüm Türkiye’ye duyurmuş olan Gülse Birsel’in kendisinden 11 yaş küçük Murat Birsel ile evli olduğu gündem oldu.

Evli olduğu dahi bilinmeyen Gülse Birsel’in 20 yıldır Murat Birsel ile evli olduğu sosyal medyada gündem oldu. Murat Gürsel, 1960 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Murat Birsel, 1980 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde muhabir olarak çalışmaya başlamış ardından Rapor Gazetesi’nde Dış Haberler Müdürü olarak görev yapmıştır.

1984 ile 87 yılları arasında University of North Texas’da Siyasal Bilimler Uluslararası İlişkiler alanında master yapan Murat Birsel, eğitiminin ardından ülkeye dönüş yapmış ve TRT Genel Müdür Müşavirliği yapmıştır. 1991 yılında Sabah Gazetesi Haber Müdürü olan Murat Birsel, bir süre sonra gazetenin Ankara Temsilcisi görevine atanmıştır. 1990’lı yılların ortalarında ATV bünyesinden ayrılan Murat Birsel, ilerleyen yıllarda NTV, TV8, Vatan, STAR gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapmış ayrıca söz konusu kanallarda farklı programların sunuculuğunu üstlenmiştir. 1996 yılında Tayyibe Gülek ile evlenen Murat Birsel’in bu evliliği kısa sürmüştür.

Murat Birsel, 1999 yılında ünlü oyuncu ve yazar Gülse Birsel ile dünya evine girmiş ve halen evliliği devam etmektedir.