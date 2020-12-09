Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi sessizliğini bozdu

Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Gökhan Göz’ün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katılmıştı. Canlı yayını izleyen modacı, beklenmedik bir şekilde yorumlar kısmından eski sevgilisine küfür etmeye başladı.

‘’Öfke kontrolümü sağlayamadım, özür dilerim’’

Saraçoğlu, sosyal medyada gündem olan haberden sonra açıklama yaparak ‘’Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım özür dilerim’’ dedi.

‘’Erkeğe karşı şiddete de karşıyız’’

Olay karşısında sessizliğini koruyan Gökhan Göz ise Instagram hesabından kısa bir açıklama yaptı. Göz, bu konuyla gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek erkeğe karşı şiddete de karşı olduğunu ifade etti.