Türkücü Güler Işık, 14 yaşında iken evden kaçıp nikah masasına oturduğunu ve zor günler geçirdiğini belirtti.

Güler Işık, acılar ile dolu hayat hikayesini Uçan Kuş TV kanalında yayınlanan Lerzan’la Çok Mutlu programına anlattı.

Işık, yokluktan kurtulabilmek için 14 yaşında kaçıp evlendiğini, fakat kabus dolu günler geçirdiğini belirtti: “Kayınvalidem beni hiç istemedi. İki canlıydım, beni öldürmeye kalktı. Maraş’a gittik eşimle, orada sahneye çıkmaya başladım. Eşim bir keresinde beni sabaha kadar dövdü. Neymiş, sahnede birine samimi davranmışım. Bir gün ben komşumdayken evde tüpü açık bırakıp gitmiş. Gaz dolsun eve diye. Çakmak çaksam öleceğim. Beni zehirlemeye bile çalıştı. Bir keresinde de eve giremeyeyim diye kapı kollarına elektrik bağlamıştı.”