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Güldür Güldür Naime, Ecem Erkek Nerden Bileceksiniz şarkısı ile rekor kırıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show’da Naime rolüyle milyonlar tarafından tanınan birisi haline geldi. Başarılı performansı ile Erkek, sesinin güzelliği ile adından söz ettiriyor. Ahmet Kaya'nın YouTube'da yayınlanan "Nereden Bileceksiniz?" Şarkısını söylediği video neredeyse yeni bir rekora imza attı!

30 Ocak 2021 Cumartesi 17:54
Güldür Güldür Naime, Ecem Erkek Nerden Bileceksiniz şarkısı ile rekor kırıyor
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Ecem Erkek'in 31 Ocak 2020'de Youtube'a yüklediği videoda Taksim Trio ile birlikte seslendirdiği şarkı büyük beğeni topladı. Yaklaşık iki ay önce, oyuncu videonun 33 milyon kez görüntülenmesi karşısında şaşırdı, ancak bu sayı zamanla katlanarak artmaya devam ediyor!

Ecem Erkek 1989 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Sivaslıdır. İnsanlar sıklıkla Sivaslıların sesinin güzel olduğunu söyler. Taksim Trio ile tanışan genç oyuncu, hoş sesiyle herkesin dikkatini çekti.

"Hayat Sırları" adlı dizide tanındıktan sonra halk tarafından Güldür Güldür Show’la yükselişini hızlandırdı. Ecem Erkek oynadığı skeçte dikkatleri üzerine çekti ve ayrıca "Sen Hiç Ateşböceğini Gördün mü?" Adlı filmde rol aldı.

Ecem Erkek'in oyunculuk kariyerindeki başarılı yükselişi ile sosyal medyada da gündemde olan sesini insanların ilgisini çekmek için kullanmaya başladı.

Ahmet Kaya, "Nereden Bileceksiniz?" Şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olamadığı video 3.700 milyona ulaştığını söylediği instagram gönderisiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Birkaç gün önce bu paylaşımla beraber izlenme sayı 38 milyon 8,98 milyon 628'e ulaştı!




Son Güncelleme: 30.01.2021 17:54
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BileceksinNeredenErkekEcem
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