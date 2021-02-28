Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler

Kendisi ile arasında 44 yaş bulunan kız arkadaşı Gülçin Karakaya ile evlenmeye karar verdiği iddiaları ile gündeme gelen İbrahim Tatlıses’in bu haberi sosyal medya üzerinden yoğun ilgi gördü. Tatlıses’in hayran kitlesi ise kim bu Gülçin Karakaya diye sormaya başladı.

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan İbo Show adlı program ile tekrar ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses ile ilgili magazinde yeni bir iddia gündeme adeta bomba gibi düştü.

Daha öncesinde 4 kere evlenmiş olan ve bu evliliklerinden 7 adet çocuğu dünyaya gelen 69 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, şimdilerde kendinden 44 yaş daha küçük sevgilisi; 25 yaşındaki Gülçin Karaya ile geldi. İddiaların gösterdiği durum ise ünlü sanatçının kendinden 44 yaş küçük Gülçin Karakaya ile evleneceği oldu.

Kimdir bu Gülçin Karaya?

İbrahim Tatlıses’in yeni sevgilisi Gülçin Karaya, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bir süredir İbrahim Tatlıses ile yaşadığı aşk iddiaları ile gündeme gelen Karakaya son olarak ikilinin birlikteliği kameraya yansıyınca ve evlilik iddiaları ortaya atılınca gündeme gelmiştir.

Yeni değil; 1,5 yıldır süren bir ilişki!

İbrahim Tatlıses’in, yeni sevgilisi Gülçin Karakaya ile aslında yaklaşık 1,5 senedir birlikte olduğu, aşk yaşadığı ortaya çıktı. Usta türkücünün, sevgilisi olan Karakaya’yı eski eşi Ayşegül Yıldız ile de tanıştırdığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı üçüncü sefer nikah masasına oturacak mı sorusu ise hâlâ bir merak konusu.