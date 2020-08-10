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Gülben Ergen'den Hülya Avşar'ın eski eşi Sadettin Saran'a doğum gününde jest

İşadamı Sadettin Saran yeni yaşını Assos'ta çiftikte verdiği küçük bir partiyle kutladı.Partide Gülben Ergen sahne aldı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:55
Gülben Ergen'den Hülya Avşar'ın eski eşi Sadettin Saran'a doğum gününde jest
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Yıllardır polemikleri eksik olmayan Gülben Ergen ve Hülya Avşar geçen sene barışmışlardı. Gülben Ergen Hülya Avşar’ın eski eşi olan işadamı Sadettin Saran’ın Assos’ta çiftlikte verilen küçük doğum günü partisinde sahne aldı. Sahne fiyatını 20 bin TL düşürerek Gülben Ergen Sadettin Saran’a jest yaptı.Verilen partide Sadettin Saran’ın kızı  Lal ‘da katılırken 56 yaşını kutlayan Saran’ın pastası koyu Fenerbahçeli olduğu için sarı-lacivertti.



Son Güncelleme: 10.08.2020 11:55
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