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Gözde Çığacı İş İnsanı Sevgilisi ile Dünya Evine Girdi

Uzun süredir birlikte olan Gözde Çığacı ile Tümer Gülümserler evlendi. İzmir'de dünya evine giren çiftin düğün fotoğrafları gelin Gözde Çığacı'nın Instagram hesabında paylaşıldı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 03:36
Gözde Çığacı İş İnsanı Sevgilisi ile Dünya Evine Girdi
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Kuzey Güney dizisi ile birçok kişi tarafından tanınmaya başlayan güzel oyuncu Gözde Çığacı, ünlü iş insanı Tümer Gülümserler ile evlendi. Evlilik anlarından fotoğraflar paylaşan güzel oyuncunun mutluluğu her halinden belliydi.


Bir süredir ilişki yaşayan Gözde Çığacı ve Tümer Gülümserler çifti, İzmir Karşıyaka’da evlendi. Kendi yakın çevrelerinin davetli olduğu düğün ile mütevazi bir nikah gerçekleştiren ünlü çift, düğünlerinden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Nikah törenlerine aile büyükleri ve birkaç yakın arkadaşın dışında kimseyi çağırmayan ünlü çift, kendi aralarında yaptıkları mütevazi tören ile dünya evine girdiler. Uzun birlikteliklerini evlilik ile taçlandıran çiftin düğününe ait fotoğrafları ise Gözde Çığacı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu Çığacı’nın mutlu halleri herkes tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



Son Güncelleme: 17.08.2020 03:36
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Anahtar Kelimeler:
Gözde ÇığacıDüğünTümer Gülümserler
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