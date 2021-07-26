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Görenler tanıyamadı! Aslıhan Güner’in büyük değişimi sosyal medyada olay oldu

Son dönemde popülaritesi aran başarılı oyuncu Aslıhan Güner yine gündeme bomba gibi düştü. Oyuncunun yıllar içindeki büyük değişimi görenleri şok etti. İşte dünden bugüne Aslıhan Güner...

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:43
Görenler tanıyamadı! Aslıhan Güner’in büyük değişimi sosyal medyada olay oldu
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Son dönemin sık sık konuşulan ismi Aslıhan Güner şimdi de yıllar içindeki değişimi ile gündeme geldi. Renkli gözleri ve kızıl saçları ile adeta peri kızı gibi güzel olan oyuncu oynadığı Kuzey Yıldızı dizisi ile sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti.

1987 senesinde doğan başarılı oyuncuyu ilk olarak Sırlar Kapısı isimli yapıda görmüştük. Daha sonra Şefkat Tepe, Kehribar, Diriliş Ertuğrul, Ver Kaç adlı yapımlarda da izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu son oynadığı Kuzey Yıldızı dizisi ile de büyük bir çıkış yakaladı. Birçok projede yer alan oyuncu yeni sezonda ise Uzak Şehrin Masalları adlı dizide yer alacak.  

Yıllar içindeki değişim ile şaşkına çevirdi!

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de sık sık gündeme gelen Aslıhan Güner’in büyük değişimi görenleri şok etti. Kızıl saçları ve mavi gözleri ile güzelliğinden sık sık söz ettiren Aslıhan Güner, sezon biter bitmez saçlarını kahverengiye boyattı. Bunun yanı sıra seneler önce çekilmiş bir fotoğrafı ile de herkesi şaşkına çevirdi.

Güner’den açıklama!

Kariyeri için oldukça farklı bir dönemde olduğunu dile getiren güzel oyuncu, “Sanıyorum kendimi her anlamda yeniden keşfettiğim bir dönemdeyim. Fazla olan her şeyden arındığım, sadeleşmeyi tercih ettiğimden beri daha da mutlu hissettiğim… Kendimi daha çok sevdiğim ve takdir ettiğim… Daha huzurlu, daha sakin ve daha dengeli hissettiğim bir dönem.” sözleri ile duygularını paylaştı.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:43
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Anahtar Kelimeler:
AslıhaGünerSosyalmedyaDeğişim
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