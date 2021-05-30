Gönül Dağı dizisinin başrolü Gülsim Ali İlhan'ın ünlü sevgilisi ortaya çıktı

Gülsim Ali İlhan 24 Eylül 1993 yılında Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk hayatını Bulgaristan da geçiren İlhan güzellik yarışmasına katılarak birinciliğe de laik görüldü. Kariyerinde bir süre modellik yapan güzel isim oyunculuk eğitimi tamamladıktan sonra ekranlara geçmeye karar verdi.

TRT ekranlarında seyirci ile buluşan Gönül Dağı’nda başrol alan Gülsim Ali İlhan birçok dizide de adını duyurdu. ‘Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme’ gibi dizilerde yeteneğini gösteren İlhan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve kısa zamanda kendini gösterdi. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’ın sevgilisi 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan olduğu ortaya çıktı. İddialar üzerine konuşulan aşk hakkında açıklama henüz gelmedi.

Durul Bazan, İlhan’ın oynadığı dizinin setine gittiği öğrenildi. Eskişehir’e giden Bazan’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı yavru aslan besleme pozları ve aynı karelerin İlhan tarafından da paylaşıldığı görüldü. Bunun üzerine çıkan aşk iddiaları doğruluğunu arttırdı.

2019 yılında aynı projede yer alan ikili sadece 4 bölüm süren Yüzleşme de rol aldılar. 2 yıldan fazla tanışan İlhan ve Bazan’ın arkadaşlıkları aşka dönüştüğü de söylemler arasında yer alıyor.