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Gönül Dağı dizisinde Dilek rolünü canlandıran Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Gönül Dağı dizisinde Dilek rolü ile gösterdiği yüksek performansla göz dolduran Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi. Güzel oyuncunun makyajsız halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 23:41
Gönül Dağı dizisinde Dilek rolünü canlandıran Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
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Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali İlhan’ın özel hayatı merak edilmeye başlandı. Başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ile de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız hali oldukça beğenildi.

Gönül Dağı dizisinde başarılı performansı ile ilgi odağında olan Gülsim Ali İlhan, makyajsız halini görenler şaşkınlığa uğradı. İşte Gülsim Ali İlhan ile beraber bazı ünlülerin makyajsız halleri.

Aslıhan Güner

Hande Erçel

Özge Gürel

Ayça Ayşin Turan

Sinem Kobal

Sertap Erener

Ebru Şahin

Esra Bilgiç

Nur Fettahoğlu

Burçin Terzioğlu

Fahriye Evcen

Burcu Esmersoy

Ebru Gündeş

Yeşim Ceren Bozoğlu

Yıldız Tilbe

Neslihan Atagül

Hülya Avşar

Deniz Seki

Nurgül Yeşilçay

Sibel Can

Gülsim Ali İlhan



Son Güncelleme: 16.01.2021 23:41
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Anahtar Kelimeler:
GülsimAliIlhanDilekGönülDağıDiziMakyaj
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