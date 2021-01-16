Gönül Dağı dizisinde Dilek rolünü canlandıran Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali İlhan’ın özel hayatı merak edilmeye başlandı. Başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ile de kendisine hayran bırakan Gülsim Ali İlhan'ın makyajsız hali oldukça beğenildi.
Gönül Dağı dizisinde başarılı performansı ile ilgi odağında olan Gülsim Ali İlhan, makyajsız halini görenler şaşkınlığa uğradı. İşte Gülsim Ali İlhan ile beraber bazı ünlülerin makyajsız halleri.
Aslıhan Güner
Hande Erçel
Özge Gürel
Ayça Ayşin Turan
Sinem Kobal
Sertap Erener
Ebru Şahin
Esra Bilgiç
Nur Fettahoğlu
Burçin Terzioğlu
Burcu Esmersoy
Ebru Gündeş
Yeşim Ceren Bozoğlu
Yıldız Tilbe
Neslihan Atagül
Hülya Avşar
Deniz Seki
Nurgül Yeşilçay
Sibel Can
Gülsim Ali İlhan