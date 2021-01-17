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Gonca Vuslateri: Türkiye'nin en iyi erkek sesi Teoman

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrılığında sular durulmuyor, ikili imalı paylaşımlarına devam ediyor. En son Gonca Vuslateri'nin Teoman hakkında attığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

17 Ocak 2021 Pazar 18:06
Gonca Vuslateri: Türkiye'nin en iyi erkek sesi Teoman
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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun birlikte olması herkesin şaşırmasına yol açmıştı ancak çift, yeni yıla giremeden ayrılmışlardı. Çiftin fikir ayrılıklarından dolayı bu karara vardıkları düşünülüyordu.

Ünlü şarkıcı, Gonca Vuslateri’yi sosyal medya hesabından çıkardı. Altun, ilişkisinin başlangıcında sadece Vuslateri'yi takip etmekteydi.

'Yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar...'

Ayrılığın ardından Vuslateri’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarsa dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, önce instagram hesabından, "İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste" şeklinde not düştüğü bir paylaşım yaptı.

Vuslateri ardındansa, "Türkiye’nin en iyi erkek sesi Teoman" yazılı bir paylaşımda bulundu. Vuslateri'nin bu paylaşımı ayrılığın ardından, sosyal medya kullanıcılarınca 'manidar' şeklinde ifade edildi.



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:06
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Anahtar Kelimeler:
TeomanGoncaVuslateriHakanAltun
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