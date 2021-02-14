Gonca Vuslateri, derin yırtmaçlı mavi elbisesiyle nefes kesti

Hakan Altun ile olan ilişkisine nokta koyan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak iç çamaşırsız derin yırtmaçlı mavi elbisesiyle poz verdi.

Güzel oyuncunun cesur pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Vuslateri, cesur paylaşımını Bülent Ortaçgil’in bir şarkını ekleyerek paylaştı.

Hakan Altun sorularını terslemişti

Gonca Vuslateri geçtiğimiz günlerde Cihangir’de bir mekandan çıkarken kendisine Hakan Altun ile olan ayrılığı hakkında sorulan bir soruya "Bir tutturdunuz Hakan da Hakan. Geçmiş olsun diyen yok, sevgili babacığım kalp krizi geçirdi" diyerek tepki göstermişti.