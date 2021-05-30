Gonca Vuslateri babasına olan aşkını haykırdı

Gonca Vuslateri, son zamanlarda yaşadığı talihsiz olaylarla gündeme gelmişti. Olaylardan sonra ilk defa geçtiğimiz günlerde Cihangir’de görüntülenmişti. En son ise babası Birol Vuslateri ile beraber Nişantaşı City’de kameralara takıldı.

Başarılı ve güzel oyuncu babası ile alışveriş yaptı. Baba-kız neşeli halleri ile dikkat çekti.

34 yaşındaki başarılı oyuncu babası için muhabirlere şunları söyledi: "Bakın arkadaşlar size sevgilimi tanıtayım. Hayatımın aşkı olur kendisi."

Oyuncu bunların yanı sıra sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda yaptı. Vuslateri, şu ifadelerle bilgi verdi: "Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Çok şükür az bir şey kaldı"

“Eski bilete piyango vurmaz”

Bunların yanı sıra Hakan Altun ile olan aşkı ile gündeme gelen Vuslateri, ayrılıklarından sonra geçen günlerde sağlık sorunları yaşayan Hakan Altun’u arayarak “geçmiş olsun” dileklerini ilettiği iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddialar ise hayranlarından “barışma sinyali” yorumu almıştı.

Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez'i eleştirerek ve konuya ilişkin şu paylaşımı yapmıştı: "Eski bilete piyango vurmaz. Arkana bakmayacaktın Jennifer Lopez ama ne diyelim... Bir tur daha döneceksin o aşkı, ne yapacaksın... Olan benim siyah sporcuma (Alex Rodriguez) oldu. İyi geceler vuslat eri. İyi uykular sana... Ne güzel ölüyormuş insan anılarda da..." Ünlü oyuncunun bu paylaşım ise "barışma" iddialarına gönderme yaptı olarak anlaşılmıştı.