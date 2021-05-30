İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Gonca Vuslateri babasına olan aşkını haykırdı

Gonca Vuslateri, geçtiğimiz ay Covid-19'a yakalanmıştı. Bunun yanı sıra tıkanan burnunu açabilmek için kekik yağı kaynatırken bacağına kaynar tencereyi düşürerek yara almıştı. Vuslateri, geçen gün babası ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü konuşan oyuncu, babası için "hayatımın aşkı" söylemlerinde bulundu.

30 Mayıs 2021 Pazar 15:57
Gonca Vuslateri babasına olan aşkını haykırdı
Takip Et:

Gonca Vuslateri, son zamanlarda yaşadığı talihsiz olaylarla gündeme gelmişti. Olaylardan sonra ilk defa geçtiğimiz günlerde Cihangir’de görüntülenmişti. En son ise babası Birol Vuslateri ile beraber Nişantaşı City’de kameralara takıldı.

Başarılı ve güzel oyuncu babası ile alışveriş yaptı. Baba-kız neşeli halleri ile dikkat çekti.

34 yaşındaki başarılı oyuncu babası için muhabirlere şunları söyledi: "Bakın arkadaşlar size sevgilimi tanıtayım. Hayatımın aşkı olur kendisi."

Oyuncu bunların yanı sıra sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda yaptı. Vuslateri, şu ifadelerle bilgi verdi: "Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Çok şükür az bir şey kaldı"

“Eski bilete piyango vurmaz”

Bunların yanı sıra Hakan Altun ile olan aşkı ile gündeme gelen Vuslateri, ayrılıklarından sonra geçen günlerde sağlık sorunları yaşayan Hakan Altun’u arayarak “geçmiş olsun” dileklerini ilettiği iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddialar ise hayranlarından “barışma sinyali” yorumu almıştı.

Gonca Vuslateri, eski sevgilisi Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez'i eleştirerek ve konuya ilişkin şu paylaşımı yapmıştı: "Eski bilete piyango vurmaz. Arkana bakmayacaktın Jennifer Lopez ama ne diyelim... Bir tur daha döneceksin o aşkı, ne yapacaksın... Olan benim siyah sporcuma (Alex Rodriguez) oldu. İyi geceler vuslat eri. İyi uykular sana... Ne güzel ölüyormuş insan anılarda da..." Ünlü oyuncunun bu paylaşım ise "barışma" iddialarına gönderme yaptı olarak anlaşılmıştı.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 15:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GoncavuslateriHayatımınaşkıBabakız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinem Kobal Sıla arkadaşlığı bitti mi?
Sinem Kobal Sıla arkadaşlığı bitti mi?
Akıncı dizisindeki Güneş karakteri kimdir? Hira Koyuncuoğlu nereli, yaşı kaç?
Akıncı dizisindeki Güneş karakteri kimdir? Hira Koyuncuoğlu nereli, yaşı kaç?
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?

Popüler Haberler

Gece tırnak kesince ne olur, kesmek günah mı?
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kanunsuz Topraklar karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek nereli, yaşı kaç?
Emanet dizisi Neslihan (Zeynep Naz Eyüboğlu) kimdir?
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı ve yer aldığı diziler
2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?
Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 konusu ve oyuncuları
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor TRT 30 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?
Polonya'da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Polonya asgari ücret fiyatları
ATV yeni dizisi Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim çekim mekanları belli oldu
Kara listede olanlara, kırmızı kalem yiyenlere, sicili bozuk olanlara kredi yapılandırması yapan bankalar
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
31 Mayıs 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Mayıs Pazartesi at yarışı programı
Rüyada et görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmenin tabirleri ve yorumları
Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı izle - Kağıt Ev 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz yaşı ve oynadığı diziler
Yemin dizisi Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.