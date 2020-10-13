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Golfçü Emily Caitlin Faulkner, yaptığı antrenman görüntüleri ile sanal alemi sallıyor

Amerikalı ünlü golfçü Emily Caitlin Faulkner , formda kalmak için yaptığı antreman görüntüleri ile sanal alemi sallıyor.

13 Ekim 2020 Salı 18:37
Golfçü Emily Caitlin Faulkner, yaptığı antrenman görüntüleri ile sanal alemi sallıyor
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Ünlü golfçü Emily Caitlin Faulkner sahalarda olduğu kadar sanal alemde de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Genç sporcu formda kalmak için golf oynamadığı günlerde bile yoğun antremanlar yapıyor.

Emily Caitlin Faulkner yaptığı antreman görüntülerini sanal alemde takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Özellikle ağırlık çalışırken görülen ünlü golfçünün paylaştığı pozlar hayranları tarafından ilgi ile görüntülendi.


Ayrıca seksi golfçü Emily Caitlin Faulkner sanal alemde daha çok çektiği tik tok videoları ile hayran kitlesini artıyor.

İŞte Faulkner'in antreman yaparken takipçilerine sunduğu o çok özel pozlarda bir kaçı

 

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 18:37
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Anahtar Kelimeler:
Emily Caitlin FaulknerGolfçü Emily Caitlin Faulkner
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