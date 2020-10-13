Golfçü Emily Caitlin Faulkner, yaptığı antrenman görüntüleri ile sanal alemi sallıyor

Ünlü golfçü Emily Caitlin Faulkner sahalarda olduğu kadar sanal alemde de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Genç sporcu formda kalmak için golf oynamadığı günlerde bile yoğun antremanlar yapıyor.

Emily Caitlin Faulkner yaptığı antreman görüntülerini sanal alemde takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Özellikle ağırlık çalışırken görülen ünlü golfçünün paylaştığı pozlar hayranları tarafından ilgi ile görüntülendi.

Ayrıca seksi golfçü Emily Caitlin Faulkner sanal alemde daha çok çektiği tik tok videoları ile hayran kitlesini artıyor.

İŞte Faulkner'in antreman yaparken takipçilerine sunduğu o çok özel pozlarda bir kaçı