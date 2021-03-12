Golf yıldızı Emily Caitlin Faulkner olaylı paylaşımlarına devam ediyor

Güzel golfçü Emily Caitlin Faulkner sahaların yıldızı olduğu kadar sosyal medyanında yıldızı olarak konuşulmaya devam ediyor.

Güzel sporcu Emily Caitlin Faulkner formunu korumak için sıkı antremanlar yapıyor ve bu anları hayranlarıyla sanal alemde devamlı paylaşıyor.

Instagramda cesur ve iddalı paylaşımlar yapan güzel sporcu, TikTok platformundan da antreman görüntülerini paylaşıyor.

Şu sıralar gözlerden uzak tatil yapan ve sessizliğin tadını çıkaran ünlü golfçü, hayranlarını unutmuyor ve bol bol fotoğrafını onlarla paylaşıyor.

Denizin ve güneşin keyfini doyasıya yaşanan Emily Caitlin Faulkner'ın paylaştığı bikinili pozları hayranları tarafından binlerce beğeni topluyor.

Califonia adasında keyifli anlar geçiren güzel yıldızın son verdiği poz ise kısa süre içinde sanal alemde olay oldu.

Seksi sporcu kumlara uzandığı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Emily Caitlin Faulkner'ın bu pozuda diğer iddialı pozları gibi kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.