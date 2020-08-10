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Göksel'den bikinili paylaşımına esprili kilo itirafı

Ünlü şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımına esprili bir kilo itirafında bulundu. Göksel bikilini paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:28
Göksel'den bikinili paylaşımına esprili kilo itirafı
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Karantina sürecinde kendini evinde izole eden ünlü şarkıcı Göksel, bu süreçte mutfakta yaptıklarını da takipçilerinden paylaşıyordu. Sosyal medya hesabından kontrollü normalleşme sürecinde de paylaşımlar yapan Göksel, bikinili paylaşımlarıyla ilgi çekmeyi başardı.


Karantinadan sonra çıkmış olduğu tatil ve müzik çalışmalarıyla paylaşımlar yapan ünlü sanatçı bikinili karesiyle kullanıcılarının beğenisini topladı. Göksel’in kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımı altına ‘Bu yaz herkes tombuling’ notunu düştüğü görüldü.



Son Güncelleme: 10.08.2020 21:28
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