Göksel'den bikinili paylaşımına esprili kilo itirafı

Karantina sürecinde kendini evinde izole eden ünlü şarkıcı Göksel, bu süreçte mutfakta yaptıklarını da takipçilerinden paylaşıyordu. Sosyal medya hesabından kontrollü normalleşme sürecinde de paylaşımlar yapan Göksel, bikinili paylaşımlarıyla ilgi çekmeyi başardı.

Karantinadan sonra çıkmış olduğu tatil ve müzik çalışmalarıyla paylaşımlar yapan ünlü sanatçı bikinili karesiyle kullanıcılarının beğenisini topladı. Göksel’in kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımı altına ‘Bu yaz herkes tombuling’ notunu düştüğü görüldü.