Gökhan Özoğuz evli mi, eşi kim? Gökhan Özoğuz çocuğu var mı?

Athena müzik grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya paylaşımları ve sempatik tavırlarıyla son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Gökhan Özoğuz kimdir?

1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Gökhan Özoğuz, aslen Gazianteplidir. İkizi Hakan Özoğuz ile birlikte Athena grubunu kuran Gökhan Özoğuz, Türk Rock dünyasının en sevilen isimlerinden biri olarak dikkatleri çekti.

15 yaşında gitar çalmaya başlayan, Hakan ile beraber Pentegram grubunun gitaristi Ümit Yılbar’dan özel ders almıştır. 1987 yılında Athena grubunu kuran Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşler, farklı tarzını müziklerine de yansıtmıştır.

İlk olarak 2001 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası özelinde milli takıma hazırladıkları 12 Dev Adam şarkısıyla patlayan grup, 2004 yılında Eurovision müzik yarışmasına katıldı. 1 İngilizce olmak üzere 5 albümü olan grup, For Real şarkısıyla yarışmada 4’üncü olmuştu.

Bir dönem yurt dışına yaşayan Gökhan Özoğuz, 2012 yılında ülkeye dönüş yaptı ve o yıl eşi Melis Ülken ile dünya evine girdi. 2 kızı ve 1 oğlu olan Gökhan, O Ses Türkiye adlı yarışmada jüri koltuğuna oturdu ve sempatik halleriyle herkesin beğenisini kazandı.