Gökhan Atalay kimdir? Gökhan Atalay görev aldığı yapımlar nelerdir ?

İzleyicilerin dizilerden görmeye alışık olduğu başarılı oyuncu Gökhan Atalay son zamanlarda merakla araştırılıyor. Pek çok kişi Gökhan Atalay’ın hayatını ve görev aldığı isimleri merak ediyor.
Gökhan Atalay kimdir?
Gökhan Atalay görev aldığı yapımlar
Emret Komutanım, Taşların Sırrı, Kabuslar Evi, Yaralı Yürek, Ertelenmiş Hayatlar, Geniş Aile, Kapadokya Düşleri, Lale Devri, Alev Alev, Muhteşem Yüzyıl, Sen de Gitme, Umutsuz Ev Kadınları, Galip Derviş, Böyle Bitmesin, Güneşi Beklerken, Hatasız Kul Olmaz, Diriliş Ertuğrul ve Aşkın Yolculuğu Yunus Emre, Mavi Kuş, O. Çocukları ve Oğul gibi pek çok projede görev almıştır.
2018 yılından beri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan dizisinde görev almaktadır.
Son Güncelleme: 15.12.2021 06:09