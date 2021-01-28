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Gökçe acı haberle ikinci kez sarsıldı

Ünlü şarkıcı gökçe 15 gün arayla koronavirüs salgınından ikinci acı haberi aldı. geçen hafta eniştesini covid-19 hastalığından kaybeden şarkıcı şimdi de teyzesini aynı hastalıktan kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

28 Ocak 2021 Perşembe 16:14
Gökçe acı haberle ikinci kez sarsıldı
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Salgın süreci ile beraber konserlerine ara vermek zorunda kalan Gökçe, covid-19 hastalığı sebebiyle ikinci kez sarsıldı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu.

Koronavirüsten teyzesini kaybetti

Geçtiğimiz hafta eniştesinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Gökçe, şimdi de teyzesi Sevim Tekebaş2ın koronavirüsten dolayı vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gökçe, 15 gün arayla koronavirüsten iki yakınının acı haberiyle sarsıldı.



Son Güncelleme: 28.01.2021 16:14
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Anahtar Kelimeler:
GökçeKoronavirüs
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