Gökçe acı haberle ikinci kez sarsıldı

Salgın süreci ile beraber konserlerine ara vermek zorunda kalan Gökçe, covid-19 hastalığı sebebiyle ikinci kez sarsıldı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu.

Koronavirüsten teyzesini kaybetti

Geçtiğimiz hafta eniştesinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Gökçe, şimdi de teyzesi Sevim Tekebaş2ın koronavirüsten dolayı vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gökçe, 15 gün arayla koronavirüsten iki yakınının acı haberiyle sarsıldı.