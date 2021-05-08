Gizem Karaca derin yırtmaçlı elbisesiyle hayran bıraktı

08 Mayıs 2021 Cumartesi 02:41
FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Bahar karakterini canlandıran Gizem Karaca
, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuğa adım atmıştır. İnstagram üzerinden yaptığı derin yırtmaç
lı pembe elbise
siyle takipçilerini kendine hayran bırakırken ayaklarının büyük olmasından dolayı dert yandı. Gizem karaca paylaştığı resimler binlere beğeni alırken pozlarına “Ayağımın 48 numara çıkması dışında bence güzel fotoğraf" diye yazdı.
Son Güncelleme: 08.05.2021 02:41
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