Gizem Karaca derin yırtmaçlı elbisesiyle hayran bıraktı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Bahar karakterini canlandıran, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuğa adım atmıştır. İnstagram üzerinden yaptığı derinlı pembesiyle takipçilerini kendine hayran bırakırken ayaklarının büyük olmasından dolayı dert yandı. Gizem karaca paylaştığı resimler binlere beğeni alırken pozlarına “Ayağımın 48 numara çıkması dışında bence güzel fotoğraf" diye yazdı.