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Gizem Karaca derin yırtmaçlı elbisesiyle hayran bıraktı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Bahar karakterini canlandıran Gizem Karaca’nın İnstagram üzerinden yaptığı derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 02:41
Gizem Karaca derin yırtmaçlı elbisesiyle hayran bıraktı
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Bahar karakterini canlandıran Gizem Karaca, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuğa adım atmıştır. İnstagram üzerinden yaptığı derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle takipçilerini kendine hayran bırakırken ayaklarının büyük olmasından dolayı dert yandı. Gizem karaca paylaştığı resimler binlere beğeni alırken pozlarına “Ayağımın 48 numara çıkması dışında bence güzel fotoğraf" diye yazdı.




Son Güncelleme: 08.05.2021 02:41
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Anahtar Kelimeler:
Gizem KaracaElbiseYırtmaç
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