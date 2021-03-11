Gizem Güven'in Hamilelik İddiaları doğru mu?

Sihirli Annem dizisinin eski oyuncularından Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile geçtiğimiz senelerde nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar televizyon ekranlarından uzak duran Güven, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerinin dikkatini çekti.

Eşi Caner Turp ile birlikte sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Güven, önceki gün eşi ile beraber eğlenceli bir video paylaşımında bulundu.

Fakat aldığı kilolar, takipçilerine, Gizem Güven’in hamile olduğunu düşündürdü.

Bir takipçisinin sorduğu “Hamile misiniz? Sanki kanınız çıkmış biraz?” sorusuna ise Gizem Güven “Diyet Öncesinden” cevabını verdi.