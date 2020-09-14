Gizem Güven-Caner Turp çiftinin mutluluğu kısa sürdü

Sihirli Annem ve Selena dizisiyle ünlenen oyuncu Gizem Güven, geçtiğimiz günlerde futbolcu Caner Turp ile dünya evine girdi. Nikah fotoğraflarıyla çok konuşulan çiftten üzücü haber geldi. Caner Turp’un dedesi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

‘’Daha bir hafta önce yanımızdaydın’’

Üzücü haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Caner Turp, paylaşımına ‘’Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Canım dedemi kaybettik. Mekanın cennet olsun dedem… Nur içinde yat, seni çok seviyorum’’ notunu ekledi.

Gizem Güven ise eşinin dedesi için bir paylaşım yaparak şu ifadeyi kullandı ‘’Caner’in dedesi Selahattin dedemizi sabaha karşı kalp krizi sebebiyle kaybettik. Mekanın cennet olsun. Benim de son bir dedem kalmıştır. Daha bir hafta önce yanıbaşımızdaydın’’ dedi.