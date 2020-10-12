Gigi Hadid ve Bella Hadid, Kim Kardashian'ı sosyal medya hesaplarından sildi

Şov dünyasının tanınmış isimlerinden Ermeni kökenli Kim Kardashian, Ermenistan’ın Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek Ermenistan’a 1 milyon dolar bağış yaptığını açıklamıştı. Kardashian’ın tepki çeken bu hamlesi sonrasında Filistin kökenli olan Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler, Kardashian’ı sosyal medya hesaplarından çıkardı.

Sosyal medya hesaplarından sildiler

Müslüman ülkelere karşı hassasiyetini sık sık dile getiren Bella Hadid, daha önce Donald Trump’ın Müslüman ülkelere getirdiği vize yasağı hakkında da açıklama yapmış ve ‘Müslüman olmaktan gurur duyuyorum’ demişti.

Kim Kardashian’ın Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında Ermenistan’ı haklı bularak çeşitli açıklamalarda bulunması Hadid kardeşlerin tepkisine neden oldu. Bella Hadid ve Gigi Hadid diğer kardeşleri takip etmeye devam ederken Kim Kardashian’ı takipçi listesinden sildiler.