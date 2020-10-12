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Gigi Hadid ve Bella Hadid, Kim Kardashian'ı sosyal medya hesaplarından sildi

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Ermenistan'a yüklü miktarda bağış yaparak tepki toplayan Kim Kardashian'a Hadid kardeşlerden beklenmeyen bir hamle geldi. Gigi Hadid ve Bella Hadid, Kim Kardashian'ı sosyal medya hesaplarından sildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 18:11
Gigi Hadid ve Bella Hadid, Kim Kardashian'ı sosyal medya hesaplarından sildi
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Şov dünyasının tanınmış isimlerinden Ermeni kökenli Kim Kardashian, Ermenistan’ın Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek Ermenistan’a 1 milyon dolar bağış yaptığını açıklamıştı. Kardashian’ın tepki çeken bu hamlesi sonrasında Filistin kökenli olan Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler, Kardashian’ı sosyal medya hesaplarından çıkardı.

Sosyal medya hesaplarından sildiler

Müslüman ülkelere karşı hassasiyetini sık sık dile getiren Bella Hadid, daha önce Donald Trump’ın Müslüman ülkelere getirdiği vize yasağı hakkında da açıklama yapmış ve ‘Müslüman olmaktan gurur duyuyorum’ demişti.


Kim Kardashian’ın Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında Ermenistan’ı haklı bularak çeşitli açıklamalarda bulunması Hadid kardeşlerin tepkisine neden oldu. Bella Hadid ve Gigi Hadid diğer kardeşleri takip etmeye devam ederken Kim Kardashian’ı takipçi listesinden sildiler.



Son Güncelleme: 12.10.2020 18:11
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Anahtar Kelimeler:
Gigi HadidBella HadidKim KardashianErmenistan
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